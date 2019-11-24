«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой», пропустив гол на 85-й минуте

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.



На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз, ему ассистировал полузащитник гостей Никита Бурмистров. В концовке встречи, на 85-й минуте, форвард «Уфы» Андрес Вомбергар забил гол после передачи защитника хозяев Александра Сухова. Таким образом, «Сочи» продлил серию без побед в чемпионате России до шести матчей.



«Уфа» набрала 19 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.