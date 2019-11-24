«Кирюша, мамочка ждёт тебя после матча». Ролик ЦСКА перед встречей с «Крыльями»

Московский ЦСКА представил короткое видео перед домашним матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

В самом начале ролика показано предупреждение: «Уберите детей от экрана. Далее — шок-контент».

Затем в видео появляется женщина и говорит: «Кирюша, мамочка ждёт тебя после матча. Не задерживайся, ухажёр».

Ролик заканчивается анонсом встречи с «Крыльями Советов» и скандированием болельщиков на фоне: «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки».

Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 24 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.