«Эспаньол» и «Хетафе» поделили очки в матче чемпионата Испании

В матче 14-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Хетафе». Встреча прошла в Барселоне на стадионе RCDE и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Хетафе» Хайме Мата, отправивший мяч в ворота соперника на 3-й минуте с передачи защитника Матиаса Оливеры. На 45-й минуте счёт сравнял форвард «Эспаньола» У Лэй.

Серия «Эспаньола» без побед в чемпионате Испании достигла четырёх матчей (три поражения, одна ничья). «Хетафе» не проигрывает уже в течение четырёх встреч кряду (две победы, две ничьи).

«Хетафе» занимает шестое место в турнирной таблице испанского первенства. В актив команды Пепе Бордаласа 21 очко. «Эспаньол» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.

В 15-м туре Примеры «Хетафе» на своём поле примет «Леванте», а «Эспаньол» дома сыграет с «Осасуной». Оба матча состоятся 1 декабря.