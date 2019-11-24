«Динамо-Брест» впервые выиграло чемпионат Беларуси, прервав 13-летнюю серию БАТЭ

«Динамо-Брест» досрочно стало чемпионом Высшей лиги Беларуси сезона-2019. За один тур до конца чемпионата команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу, опережая БАТЭ на пять очков.

Для «Динамо-Брест» этот титул стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.

«Динамо-Брест» удалось перервать 13-летнюю серию БАТЭ, который становился чемпионом Беларуси с 2006 по 2018 год.

В 29 матчах нынешнего сезона «Динамо-Брест» одержало 22 победы, 6 раз сыграло вничью и потерпело 1 поражение. В заключительном, 30-м туре сине-белые сыграют с минским «Динамо». Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо» 1 декабря, начало — в 14:00 мск.