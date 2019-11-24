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«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Бордо» обыграл «Монако» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо. Ему ассистировали Седрик Муйссе и Орельен Друэ.

Счёт был открыл на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Ислам Слимани, которому ассистировал Виссам Бен-Йеддер. Хозяева восстановили равновесие на 29-й минуте, отличился Пабло с передачи Николя де Превиля. В середине второго тайма победный гол забил де Превиль, который реализовал 11-метровый.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

«Бордо», набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Монако» (18) — на 14-м месте.

Франция - Лига 1. 14-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
0:1 Слимани – 15'   1:1 Пабло – 29'   2:1 де Превиль – 69' (пен)
Удаления: нет / Слимани – 67'
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