«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1
В матче 14-го тура чемпионата Франции «Бордо» обыграл «Монако» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо. Ему ассистировали Седрик Муйссе и Орельен Друэ.
Счёт был открыл на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Ислам Слимани, которому ассистировал Виссам Бен-Йеддер. Хозяева восстановили равновесие на 29-й минуте, отличился Пабло с передачи Николя де Превиля. В середине второго тайма победный гол забил де Превиль, который реализовал 11-метровый.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.
«Бордо», набрав 22 очка, вышел на третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Монако» (18) — на 14-м месте.
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