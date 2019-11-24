Слуцкий прокомментировал четвёртое подряд поражение «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой» (0:2).
«Это был сложный матч. У нас были моменты, но если ты не забиваешь, забьют тебе. Если не забиваешь, сложно выиграть. Мы контролировали игру в первом тайме. Но когда проигрываешь, сложно сохранять веру. Мы переживаем сложный период.
Мы играем без уверенности. Но это объясняется нашими последними неудачами и тем, что у нас много молодых игроков. Что касается дебюта Хонды, то невозможно, чтобы всё сразу заработало, когда происходят изменения. Мы должны дать ему время. Нужно продолжать усердно работать, чтобы изменить ситуацию", — приводит слова Слуцкого Vitesse Inside со ссылкой на FOX Sports.
«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Нидерландов
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