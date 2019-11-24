Кто был лучшим игроком 17-го тура РПЛ?

В воскресенье, 24 ноября, матчем ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0) завершился 17-й тур нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучшего игрока минувшего тура. Среди предложенных вариантов – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Никола Влашич (ЦСКА), Ярослав Годзюр («Урал»), Артём Дзюба («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Владимир Обухов («Тамбов»), Сергей Петров («Краснодар») и Максимилиан Филипп («Динамо»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Лидерство в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сохраняет «Зенит». В активе сине-бело-голубых 39 очков. Главными преследователями команды Сергея Семака являются «Локомотив» (34 очка), ЦСКА (33), «Краснодар» (33) и «Ростов» (30).
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