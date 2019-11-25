Голевая перестрелка — в обзоре матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

В 13-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 3:3.

Хозяева открыли счёт на 19-й минуте благодаря голу Джона Флека. В начале второго тайма второй гол в ворота манкунианцев забил Ли Муссе. На 72-й минуте «Манчестер Юнайтед» сократил разрыв в счёте усилиями Брендона Уильямса. Через пять минут гости сравняли счёт, отличился Мэйсон Гринвуд. На 79-й минуте Маркус Рашфорд вывел «МЮ» вперёд, но в концовке встречи хозяев спас от поражения Оливер Макбарни.

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«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Астон Виллой». Матчи состоятся 1 декабря.