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«Марсель» обыграл «Тулузу» и сохранил за собой 2-ю строчку в чемпионате Франции

«Марсель» обыграл «Тулузу» и сохранил за собой 2-ю строчку в чемпионате Франции
Футбол / Франция 0

Матч проходил под диктовку «Марселя». К 35-й минуте встречи процент владения мячом был 28-72 в пользу гостей.

В конце первого тайма «Тулуза» осталась в меньшинстве после удаления защитника Стивена Морейры на 42-ой минуте. Главному арбитру встречи удалось разглядеть нарушение только при помощи VAR.

На 76-й минуте нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто открыл счёт в матче, реализовав выход один на один, после передачи от Димитри Пайета.

Окончательный счёт встречи установил полузащитник марсельского клуба Неманья Радонич, который продемонстрировал изящную технику в штрафной и забил гол, сделав счёт 2:0. Голевой передачей отметился Валер Жермен.

После этой победы «Марсель» набирает 25 очков и сохраняет за собой второе место в чемпионате Франции. «Тулуза» (12) – на 19-й строчке.

Франция - Лига 1. 14-й тур
24 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Бенедетто – 76'   0:2 Радоньич – 79'
Удаления: Морейра – 41' / нет
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