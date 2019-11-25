«Марсель» обыграл «Тулузу» и сохранил за собой 2-ю строчку в чемпионате Франции

Матч проходил под диктовку «Марселя». К 35-й минуте встречи процент владения мячом был 28-72 в пользу гостей.
В конце первого тайма «Тулуза» осталась в меньшинстве после удаления защитника Стивена Морейры на 42-ой минуте. Главному арбитру встречи удалось разглядеть нарушение только при помощи VAR.
На 76-й минуте нападающий «Марселя» Дарио Бенедетто открыл счёт в матче, реализовав выход один на один, после передачи от Димитри Пайета.
Окончательный счёт встречи установил полузащитник марсельского клуба Неманья Радонич, который продемонстрировал изящную технику в штрафной и забил гол, сделав счёт 2:0. Голевой передачей отметился Валер Жермен.
После этой победы «Марсель» набирает 25 очков и сохраняет за собой второе место в чемпионате Франции. «Тулуза» (12) – на 19-й строчке.
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