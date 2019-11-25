Бубнов: «Спартак» стал более сбалансированным, чем раньше

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью красно-белых в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между с «Уралом» (0:0).

«Спартак» 21 раз пробил по воротам «Урала», но так и не забил. Это связано и с везением, и с исполнительским мастерством, и с удачной игрой вратаря. «Спартак» имел преимущество весь матч, но открыть счёт так и не смог.

При этом команда стала более сбалансированная, чем раньше. И игроки говорили, и Доменико Тедеско, что хорошо, что они сыграли на ноль. В этом и суть: раньше «Спартак» всё время пропускал, а сейчас уделяет большое внимание обороне. Отсюда и получается большее количество ударов, но это не говорит о том, что команда легко выиграет. Всё-таки надо попадать в створ, а пока процент таких попаданий у «Спартака» очень низкий.

Вообще «Урал» — сложный и неудобный соперник для «Спартака». Плюс у команды не играли Эрик Бикфалви и Петрюс Бумаль. Это большая потеря, но даже при этом екатеринбуржцы смогли не проиграть, хотя у «Спартака» было преимущество. Связываю это с тем, что «Спартак» для «Урала» — раздражитель, плюс Дмитрий Парфенов хорошо знает стиль игры москвичей», — приводит слова Бубнова Sportbox.