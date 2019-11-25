Форвард «Уфы» после матча с «Сочи» сравнил Беленова с де Хеа

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Первый тайм провалили, не пошла игра, пропустили. Дальше «Сочи» сели. Потеряли два очка, дома должны были выигрывать. Их вратарь чуть выручил, наш кипер, де Хеа, тоже чуть подвыручил. Немного времени не хватило, минут 5-10. У них перелёт, силы кончились. Бывает, придётся на выезде брать 6 очков, что делать.

7 матчей без побед? Не знаю, играем с равными соперниками. Может, кому-то реально давит этот груз. Но должны же мы переломить эту ситуацию. Думаю, если выиграть в Самаре, потом будет легче», — приводит слова Козлова Rusfootball.

«Уфа» набрала 19 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на сегодня является петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.