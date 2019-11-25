УЕФА назначил судей на матч «Зенит» — «Лион» в Лиге чемпионов

Бригада итальянских арбитров обслужит матч между «Зенитом» и «Лионом» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Главным судьёй матча назначен Даниэле Орсато. Его ассистентами будут работать Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Даниэле Довери — резервный судья матча. Марко Гуида и Чиро Карбоне будут отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).



Матч «Зенит» — «Лион» состоится послезавтра, 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает третье место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. «Лион» располагается на втором месте с 7 очками в активе. Лидирует в группе «РБ Лейпциг», который набрал 9 очков в 4 турах. Замыкает таблицу «Бенфика», которая сумела набрать 3 очка.

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