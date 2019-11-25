Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА назначил судей на матч «Зенит» — «Лион» в Лиге чемпионов

УЕФА назначил судей на матч «Зенит» — «Лион» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бригада итальянских арбитров обслужит матч между «Зенитом» и «Лионом» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьёй матча назначен Даниэле Орсато. Его ассистентами будут работать Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Даниэле Довери — резервный судья матча. Марко Гуида и Чиро Карбоне будут отвечать за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Матч «Зенит» — «Лион» состоится послезавтра, 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает третье место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. «Лион» располагается на втором месте с 7 очками в активе. Лидирует в группе «РБ Лейпциг», который набрал 9 очков в 4 турах. Замыкает таблицу «Бенфика», которая сумела набрать 3 очка.

После игры с «Бенфикой» Семак поедет в Африку. Его жена будет снимать там фильм
Гвинея-Бисау и дети-альбиносы, которых убивают из-за поверий.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019