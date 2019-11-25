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Сергей Семак поедет с женой в Африку снимать фильм про детей-альбиносов

Сергей Семак с женой
«Чемпионат»
После игры с «Бенфикой» Семак поедет в Африку. Его жена будет снимать там фильм
Гвинея-Бисау и дети-альбиносы, которых убивают из-за поверий.
Футбол / РПЛ 0

Недавно жена Сергея Семака Анна отправилась в Гималаи – снимать одну из серий своего документального фильма. В её планах поднять темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, социального неравенства, расизма, воровства детей и т.д. «Если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать», — рассказала она в интервью «Собаке.ru».

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Следующее место, куда Анна планирует отправиться на съёмки, — это Африка. Но в этот раз она полетит не одна, а с мужем: сразу после декабрьского матча с «Бенфикой» пара улетит в Гвинею-Бисау. Снимать серию про детей-альбиносов.

«Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты — в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его, можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребёнка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на чёрном рынке стоит пару тысяч долларов — наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет.

На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинею-Бисау. Впервые в жизни мы с Сергеем летим «дикарями» — без брони отелей, точного плана и маршрута. Электричество в Гвинее-Бисау включают только на пару часов в день. Что нас ждёт, станет ясно позже», — написала Анна.

Гвинея-Бисау – государство на границе с Сенегалом и Гвинеей. Это бывшая португальская колония, получившая независимость только в 1973 году, спустя 11 лет кровопролитной войны. Чем известна эта страна? Жуткой бедностью (177-я страна по ВВП из 194), отсутствием дорог, наличием эпидемий (долгое время здесь не могли победить Эболу), а также наркотиками. Гвинея-Бисау – государство, которое в целом существует за счёт кокаинового рынка. В обороте наркотиков здесь задействована вся политическая верхушка. Вот что кратко можно сказать об этой стране.

Это вам не на Мальдивы слетать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/annas_secret_garden

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