Егоров: инцидент с Гончаренко исчерпан

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о ситуации с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который ранее был дисквалифицирован за слова в адрес арбитров.



«Человек на следующий день в публичном пространстве признал свою неправоту и принёс извинения. Считаю, что инцидент исчерпан», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, наставник «армейцев» в жёсткой форме выразил претензии арбитрам в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Позднее он заявил, что считает подобные проявления эмоций недопустимыми. КДК по итогам расследования дисквалифицировал его на два матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за высказывания в адрес судей