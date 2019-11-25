Егоров: инцидент с Гончаренко исчерпан
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о ситуации с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который ранее был дисквалифицирован за слова в адрес арбитров.
«Человек на следующий день в публичном пространстве признал свою неправоту и принёс извинения. Считаю, что инцидент исчерпан», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, наставник «армейцев» в жёсткой форме выразил претензии арбитрам в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Позднее он заявил, что считает подобные проявления эмоций недопустимыми. КДК по итогам расследования дисквалифицировал его на два матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей.
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за высказывания в адрес судей
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