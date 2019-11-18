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Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за высказывания в адрес судей

Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию з
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию за высказывания в адрес судей
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС наказать его за инцидент в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

«Решение КДК? Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать. О справедливости не могу судить, тем более что я не вникал в какие-то политические дебри», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

Напомним, наставник «армейцев» в жёсткой форме выразил претензии арбитрам встречи с «Сочи». Позднее он заявил, что считает подобные проявления эмоций недопустимыми. КДК по итогам расследования дисквалифицировал его на два матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

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