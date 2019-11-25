Агуэро не сыграет в манчестерском дерби

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о травмированных игроках команды перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

«Несколько матчей Агуэро пропустит. Точно я не смогу сказать. У него травма подколенного сухожилия. Нам будет не хватать Серхио в ближайших матчах. У нас есть Жезус и Стерлинг, которые смогут играть на позиции центрального нападающего. Будем играть без него столько матчей, сколько будет нужно.

Новых травм у команды нет, у Давида Сильву было повреждение, но он сможет играть», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.

«Манчестер Сити» сыграет с «Шахтёром» завтра, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад». Английский клуб лидирует в группе С, набрав 10 очков в 4 турах. «Шахтёр» располагается на твором месте, имя в активе 5 очков.