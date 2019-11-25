Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куртуа: если бы Бэйл не был предан «Реалу», он бы не играл так

Куртуа: если бы Бэйл не был предан «Реалу», он бы не играл так
Футбол / Испания 0

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отметил преданность валлийского вингера Гарета Бэйла мадридскому клубу.

«Ты любишь свою страну, и она всегда будет для тебя превыше клуба. Но Гарет ежедневно выкладывается в работе с „Реалом“, он является настоящим профессионалом. Он был крайне полезен в матче с „Реалом Сосьедад“, создал много опасных моментов. Гол Луки Модрича случился после его навеса. Если бы Бэйл не был предан „Реалу“, он бы так не играл.

Мы здесь, чтобы побеждать. Что произошло, то произошло. Гарет оставляет все силы на тренировках и в матчах. Он всегда стремится помочь нам выиграть. На „Сантьяго Бернабеу“ бытует другое мнение, но я не стану его комментировать», — приводит слова Куртуа Goal.com.

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу баннером на его скандальное празднование с флагом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019