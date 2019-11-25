Куртуа: если бы Бэйл не был предан «Реалу», он бы не играл так

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отметил преданность валлийского вингера Гарета Бэйла мадридскому клубу.



«Ты любишь свою страну, и она всегда будет для тебя превыше клуба. Но Гарет ежедневно выкладывается в работе с „Реалом“, он является настоящим профессионалом. Он был крайне полезен в матче с „Реалом Сосьедад“, создал много опасных моментов. Гол Луки Модрича случился после его навеса. Если бы Бэйл не был предан „Реалу“, он бы так не играл.



Мы здесь, чтобы побеждать. Что произошло, то произошло. Гарет оставляет все силы на тренировках и в матчах. Он всегда стремится помочь нам выиграть. На „Сантьяго Бернабеу“ бытует другое мнение, но я не стану его комментировать», — приводит слова Куртуа Goal.com.