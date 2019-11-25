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Тренер «Байера»: мы постараемся показать лучшую игру в матче с «Локомотивом»

Тренер «Байера»: мы постараемся показать лучшую игру в матче с «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Байера» Петер Бош накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился воспоминаниями о 2016 годе, когда «Аякс» под его руководством проиграл «Ростову» (1:4) в матче предварительного раунда турнира.

«Я помню ту игру с «Ростовом» в 2016 году, но прошло много времени, и надо постараться завтра показать лучшую игру, что мы завтра и постараемся сделать.

Дисквалификация Амири? Мы готовимся в штатном режиме, у нас есть кем его заменить. Один из игроков шанс получит», — передаёт слова Боша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Та: в матче с «Локомотивом» «Байер» будет двигаться больше, поэтому не замёрзнем
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