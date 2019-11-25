Та: в матче с «Локомотивом» «Байер» будет двигаться больше, поэтому не замёрзнем
Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
«Каждая игра — это нечто особенное. К последнему матчу с „Атлетико“ нам надо подойти в максимально хорошем настроении, что мы и постараемся сделать, добившись завтра хорошего результата.
Погода? Нет, не повлияет. Мы знаем, что обычно не играем в таких условиях, но ничего сделать с этим не можем. Будем двигаться больше, поэтому не замёрзнем», — передаёт слова Та корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.
- 25 ноября 2019
-
19:24
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
16:52
-
16:45
-
16:27
-
16:19
-
16:06
-
15:55
-
15:43
-
15:33
-
15:17
-
15:09
-
14:49
-
14:44
-
14:26
-
14:12
-
13:58
-
13:41
-
13:36
Партнерский контент