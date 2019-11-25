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Та: в матче с «Локомотивом» «Байер» будет двигаться больше, поэтому не замёрзнем

Та: в матче с «Локомотивом» «Байер» будет двигаться больше, поэтому не замёрзнем
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник леверкузенского «Байера» Жонатан Та поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Каждая игра — это нечто особенное. К последнему матчу с „Атлетико“ нам надо подойти в максимально хорошем настроении, что мы и постараемся сделать, добившись завтра хорошего результата.

Погода? Нет, не повлияет. Мы знаем, что обычно не играем в таких условиях, но ничего сделать с этим не можем. Будем двигаться больше, поэтому не замёрзнем», — передаёт слова Та корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится завтра, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

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