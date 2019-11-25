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Моуринью: хочу выиграть ЛЧ в 3-й раз, но сейчас мы думаем о выходе в плей-офф

Моуринью: хочу выиграть ЛЧ в 3-й раз, но сейчас мы думаем о выходе в плей-офф
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«Я люблю Лигу чемпионов так же сильно, как и все болельщики. Это тот турнир, который мечтает выиграть каждый. Не каждый имеет честь быть победителем Лиги чемпионов, но я сделал это дважды. Я хотел бы выиграть турнир в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Сейчас время для выхода в плей-офф.

По моему, это мой 148-й матч в Лиге чемпионов. Я думаю, что одной из причин того, что мои команды никогда не выбывали на групповом этапе, заключается в том, что мы сразу говорили об этой стадии, а не о том, что может произойти после этого.

У нас есть два матча для выхода из группы, и это должно быть в центре нашего внимания. Мы должны понять, что завтрашний день будет нелёгким. Мы сыграли вничью в Афинах, и это показывает, что между командами нет большой разницы. Но, я надеюсь, мы сможем получить результат, необходимый для выхода из группы», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Олимпиакос» состоится 26 ноября.

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