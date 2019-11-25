Симеоне: нас ждёт не Роналду против «Атлетико», а «Ювентус» против «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» поделился мнением о нападающем туринской команды Криштиану Роналду. Встреча состоится завтра, 26 ноября.



«Криштиану Роналду — чемпион, он игрок номер один, выдающийся футболист. Он может создать много проблем сопернику. Но нас ждёт не Криштиану против «Атлетико». Это «Ювентус» против «Атлетико».



Что касается замены Роналду, то мне это неинтересно, потому что это не моя проблема. Всегда приятно иметь в команде такого игрока, как Роналду. Он делал больно «Атлетико», но и мы побеждали в матчах с его командами. Роналду — один из лучших футболистов в мире», — приводит слова Симеоне AS.

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