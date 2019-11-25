Азар: я точно не забью за «Реал» больше голов, чем Роналду

Бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что ему не удастся приблизиться к результативности бывшего форварда команды Криштиану Роналду, который теперь выступает за «Ювентус».
«Когда я выхожу на поле, то не думаю, что Криштиану играл здесь до меня. Я не сравниваю себя с ним. Пусть это делают люди. Я точно не забью за «Реал» больше голов, чем Роналду, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Когда я перешёл в «Реал», то мне было сложно, так как за 2–3 дня до первого матча я получил травму, а затем мне понадобились четыре недели на восстановление. Это притормозило мою подготовку к сезону», — приводит слова Азара Le Parisien.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провёл восемь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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