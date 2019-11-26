The Telegraph: отстранение России от Евро-2020 может открыть дверь для Шотландии

Отстранение сборной России от участие в чемпионате Европы 2020 года потенциально может открыть дорогу шотландской команде, считает британское издание The Telegraph.



Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.



Напомним, сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы — 2020 со второго места в группе I, а национальная команда Шотландии заняла 3-е место в квалификации. Ранее отмечалось, что участию сборной России в Евро-2020 ничто не угрожает, так как этот турнир, в отличие от ЧМ-2022, проходит под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА