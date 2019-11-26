Каррагер: Эмери — не уровень Лиги чемпионов

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

«Давайте вернёмся в начало прошлого сезона, когда я говорил, что Эмери нужно время на адаптацию и время приспособиться к футболу. Он не смог этого сделать, он создал путаницу и неразбериху. В замешательстве не только фанаты, но и игроки и он сам. Игра с «Саутгемптоном» — как итог его 18 месяцев работы в клубе.

Я думаю, что фанаты скандировали, чтобы Эмери ушёл, потому что они были в такой же ситуации в последних сезонах с Венгером. Но здесь иначе, так как Венгер — легенда, и он выиграл с клубом много трофеев. Мне не кажется, что Эмери — не уровень Лиги чемпионов. Лиги Европы — да, но не Лиги чемпионов. Это не тот уровень, который «Арсеналу» нужен», — приводит слова Каррагера Sky Sports.