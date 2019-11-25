Игроки «Арсенала» теряют веру в Унаи Эмери

Игроки «Арсенала» потеряли веру в главного тренера Унаи Эмери и сомневаются, что он может спасти этот сезон «канониров». Об этом сообщает The Telegraph.
48-летний специалист находится под давлением после очередного неуверенного выступления в матче с «Саутгемптоном», который находится в зоне вылета. И в команде растёт понимание, что тренера следует заменить.
Игроки «Арсенала» смущены выбором тактики и инструкциями Эмери на матч, они не видят, что у команды есть индивидуальность под руководством испанского тренера. У испанского тренера все ещё есть свои сторонники в раздевалке, но их становится всё меньше, так как игроки опасаются, что он не сможет найти правильный выход из ситуации.
Если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон, ему будет крайне сложно удержать своих звёздных нападающих Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. «Арсенал» надеялся договориться о новых контрактах с обоими нападающими, но вряд ли будет какой-либо прогресс, пока высока вероятность того, что клуб не попадёт в самый престижный еврокубок на следующий сезон.
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