Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
«Вклад московского «Динамо» в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом – очень красивый, но совершенно бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.
Тренер молодёжной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды – спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед? Почему Жозе Моуринью так, интересно, не делает? Почему даже в «Аяксе», например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина. И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришёл из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие ещё мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а, в конце концов, чисто статусное решение», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 26 ноября 2019
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