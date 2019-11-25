Егоров поддержал решения судей в матче «Динамо» — «Ростов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).
По мнению департамента все пенальти в матче «Динамо» и «Ростов» назначены справедливо. В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно — из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся.
В моменте с первым пенальти: это фол по неосторожности. Где-то я читал, что услышали переговоры Казарцева, где он говорит то ли легкий, то ли неосторожный фол. Он должен был проговорить это перед тем, как уйти от монитора — таковы правила. Это нормальный судейский термин», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 25 ноября 2019
-
13:15
-
13:13
-
12:55
-
12:48
-
12:20
-
12:13
-
11:52
-
11:48
-
11:27
-
11:21
-
10:58
-
10:53
-
10:34
-
10:30
-
09:56
-
09:53
-
09:38
-
09:37
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:01
-
07:41
-
06:09
-
05:14
-
04:21
-
03:26
-
02:54
-
02:30
-
01:37
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:39