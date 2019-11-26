Бывший форвард «Манчестер Юнайтед»: Погба больше никогда не сыграет за клуб

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил заявил, что полузащитник клуба Поль Погба больше не сыграет за клуб.
«Кое-кто только что сообщил мне, что Поль Погба больше не проведёт ни одного матча за «МЮ». Это не просто случайное сообщение от случайного человека — я лично знаком с этим человеком, он многое знает о «Манчестер Юнайтед» и о том, что происходит в клубе.
Он написал мне: «Сообщение от очень серьёзного источника — Погба больше не проведёт ни одного матча за «Юнайтед». Можно воспринять эту информацию по-разному, я не знаю, кто сообщил эту информацию ему, и я только передаю вам его слова. Действительно, я сам недавно рассуждал: что случилось с ним, где он вообще?
Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму. Тем самым обрушил снова на себя критику со стороны болельщиков. Это не мои слова, а слова источника. Он заявил, что Поль больше не сыграет за «МЮ» никогда», — приводит слова Бразила talkSport.
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