Источник: Погба не хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть английский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Cope.
Как сообщает источник, француз уже восстановился от травмы, из-за которой он не выходил на поле с 30 сентября, но не хочет выступать за клуб. В клубе негативно отреагировали на видеоролик, в котором Погба играл в баскетбол. Ранее главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не собирался отпускать полузащитника, но в связи с последними событиями готов рассмотреть продажу футболиста уже этой зимой. «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в € 150 млн.
Прошлым летом мадридский «Реал» хотел приобрести поля Погба. Главный тренер команды Зинедин Зидан не раз заявлял, что хотел бы поработать с полузащитником. Также на 26-летнего игрока претендует «Ювентус», который сделал француза приоритетной целью на лето.
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