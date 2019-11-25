Источник: Погба не хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть английский клуб уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Cope.

Как сообщает источник, француз уже восстановился от травмы, из-за которой он не выходил на поле с 30 сентября, но не хочет выступать за клуб. В клубе негативно отреагировали на видеоролик, в котором Погба играл в баскетбол. Ранее главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не собирался отпускать полузащитника, но в связи с последними событиями готов рассмотреть продажу футболиста уже этой зимой. «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в € 150 млн.

Прошлым летом мадридский «Реал» хотел приобрести поля Погба. Главный тренер команды Зинедин Зидан не раз заявлял, что хотел бы поработать с полузащитником. Также на 26-летнего игрока претендует «Ювентус», который сделал француза приоритетной целью на лето.