В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро

Журналист The Guardian Шон Ингл в своём «твиттере» поделился информацией о возможных санкциях в отношении России по итогам допингового скандала.
«Вопреки некоторым слухам, серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации ВАДА никаким образом не коснутся чемпионата Европы – ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной», — написал Ингл.
Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- 26 ноября 2019
-
13:38
-
13:09
-
13:08
-
12:49
-
12:27
-
12:20Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» Эксклюзив
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:23
-
11:15
-
10:49
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
09:53
-
09:53
-
09:34
-
09:28
-
09:18
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
05:01
-
04:02
-
03:50
-
03:11
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:56
-
00:55