В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро

Журналист The Guardian Шон Ингл в своём «твиттере» поделился информацией о возможных санкциях в отношении России по итогам допингового скандала.



«Вопреки некоторым слухам, серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации ВАДА никаким образом не коснутся чемпионата Европы – ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной», — написал Ингл.



Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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