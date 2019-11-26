Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро
Футбол / Евро-2020 0

Журналист The Guardian Шон Ингл в своём «твиттере» поделился информацией о возможных санкциях в отношении России по итогам допингового скандала.

«Вопреки некоторым слухам, серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации ВАДА никаким образом не коснутся чемпионата Европы – ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной», — написал Ингл.

Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Юрист: сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019