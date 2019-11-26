Юрист: сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда

Михаил Прокопец, партнёр юридической фирмы SILA International Lawyers, высказался о допинговом скандале и возможных санкциях в отношении сборной России.



«Прежде всего хотел бы сказать, что все мои высказывания являются не утверждениями, а предположениями. Как подписант Кодекса ВАДА и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже. К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ФИФА, затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении ВАДА было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Всё зависит от того, как ВАДА будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.



Насчёт того, под угрозой ли проведение матчей чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге, я пока ничего сказать не могу. А участию сборной России в самом турнире, на мой взгляд, ничего не угрожает. Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет. Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет? Понимаете, на основании того документа, что был опубликован, утверждать ничего нельзя. Его можно только так или иначе интерпретировать. Утверждать можно только то, что ФИФА однозначно должна выполнять любые решения исполкома ВАДА, которые будут приняты 9 декабря. Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды. И один из вероятных сценариев, что пляжный чемпионат мира 2021 года будет перенесён из России в другую страну», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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