Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг
Футбол / Евро-2020 0

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальной команды в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Сантуш занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав 112 очков. В борьбе за награду португальский специалист опередил главного тренера сборной Бразилии Тите и наставника национальной команды Бельгии Роберто Мартинеса. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не попал в рейтинг, не набрав ни одного очка.

Топ-10 лучших тренеров национальных сборных в 2019 году выглядит так:

1. Фернанду Сантуш (Португалия) — 112
2. Тите (Бразилия) — 102
3. Роберто Мартинес (Бельгия) — 97
4. Дидье Дешам (Франция) — 87
5. Джамель Бельмади (Алжир) — 61
6. Гарет Саутгейт (Англия) — 45
7. Роберто Манчини (Италия) — 42
8. Андрей Шевченко (Украина) — 41
9. Рикардо Гарека (Перу) — 22
10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) — 11.

Клопп — лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019