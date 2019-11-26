IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальной команды в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
Сантуш занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав 112 очков. В борьбе за награду португальский специалист опередил главного тренера сборной Бразилии Тите и наставника национальной команды Бельгии Роберто Мартинеса. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не попал в рейтинг, не набрав ни одного очка.
Топ-10 лучших тренеров национальных сборных в 2019 году выглядит так:
1. Фернанду Сантуш (Португалия) — 112
2. Тите (Бразилия) — 102
3. Роберто Мартинес (Бельгия) — 97
4. Дидье Дешам (Франция) — 87
5. Джамель Бельмади (Алжир) — 61
6. Гарет Саутгейт (Англия) — 45
7. Роберто Манчини (Италия) — 42
8. Андрей Шевченко (Украина) — 41
9. Рикардо Гарека (Перу) — 22
10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) — 11.
- 26 ноября 2019
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