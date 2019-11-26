IFFHS: Сантуш — лучший тренер сборной в 2019 году. Черчесов не попал в рейтинг

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальной команды в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Сантуш занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав 112 очков. В борьбе за награду португальский специалист опередил главного тренера сборной Бразилии Тите и наставника национальной команды Бельгии Роберто Мартинеса. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не попал в рейтинг, не набрав ни одного очка.

Топ-10 лучших тренеров национальных сборных в 2019 году выглядит так:

1. Фернанду Сантуш (Португалия) — 112

2. Тите (Бразилия) — 102

3. Роберто Мартинес (Бельгия) — 97

4. Дидье Дешам (Франция) — 87

5. Джамель Бельмади (Алжир) — 61

6. Гарет Саутгейт (Англия) — 45

7. Роберто Манчини (Италия) — 42

8. Андрей Шевченко (Украина) — 41

9. Рикардо Гарека (Перу) — 22

10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) — 11.