«Црвена Звезда» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом, в роли его ассистентов выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Деннис Хиглер.



«Бавария» набрала 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос».



Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов