«Црвена Звезда» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом, в роли его ассистентов выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Деннис Хиглер.
«Бавария» набрала 12 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Црвена Звезда» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос».
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов
- 26 ноября 2019
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
Партнерский контент