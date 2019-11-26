Караваев: «Лиону» есть кем заменить травмированного Депая

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится завтра, 27 ноября.

«В домашнем матче «Лион» часто бежал в атаку, тем более болельщики гнали свою команду вперёд. Мы играли хорошо и имели моменты, чтобы забить второй гол и довести дело до победы, но немного не хватило.

Сейчас уже у нас будет преимущество своего стадиона. К тому же «Газпром Арена» — одна из лучших в мире. Как и наши болельщики, которые к каждому европейскому матчу готовят крутые перформансы. Ближе к игре тренер расскажет, как правильно действовать против «Лиона». Понимаем, что должны побеждать, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

В Европе «Зенит» играет в пять защитников? Это не означает, что команда сидит в обороне. Допустим, полторы недели назад сборная России играла против бельгийцев. Те тоже действуют в пятёрке, но при этом Бельгия любит и умеет атаковать.

Дзюба много забивает за «Зенит»? Он сейчас действительно в хорошей форме. В матче с «Рубином» он забил победный гол после моей передачи. Дай Бог, чтобы наша связка работала и дальше.

Знаю, что Мемфис Депай пропустит матч из-за травмы. Но, если честно, мы не думали о том, сыграет он или нет. «Зенит» готовится к сопернику в целом — мы играем с командой, и каждого футболиста можно заменить. Например, в последнем матче, «Лиона» с «Ниццей», вместо Депая вышел Жефф Рен-Аделаид, забивший победный гол», — приводит слова Караваева Footmercato.