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Лига чемпионов, 5-й тур. Результаты 26 ноября

Лига чемпионов, 5-й тур. Результаты 26 ноября
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились матчи первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа A

«Галатасарай» (Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1

«Реал» Мадрид (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 2:2

Группа B

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 0:6

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:2

Группа C

«Аталанта» (Италия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:0

«Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:1

Группа D

«Локомотив» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:2

«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» Мадрид (Испания) – 1:0.

27 ноября состоится второй игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Турнирная таблица Лиги чемпионов доступна на «Чемпионате».

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