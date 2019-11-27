Лига чемпионов, 5-й тур. Результаты 26 ноября
Завершились матчи первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа A
«Галатасарай» (Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1
«Реал» Мадрид (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 2:2
Группа B
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 0:6
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 4:2
Группа C
«Аталанта» (Италия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) – 2:0
«Манчестер Сити» (Англия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:1
Группа D
«Локомотив» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:2
«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» Мадрид (Испания) – 1:0.
27 ноября состоится второй игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Турнирная таблица Лиги чемпионов доступна на «Чемпионате».
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