Кейн установил историческое достижение в ЛЧ, обойдя Дель Пьеро и ван Нистелроя
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Нападающий «шпор» Гарри Кейн оформил дубль в этом матче, тем самым установив историческое достижение в Лиге чемпионов. Как сообщает OptaJoe, английский форвард быстрее всех смог забить 20 голов в Лиге чемпионов. На это ему понадобилось 24 матча.
Прежнее достижение принадлежало Алессандро Дель Пьеро, которому удалось забить 20 мячей за 26 игр в Лиге чемпионов. Третье место в этом списке занимает Руд Ван Нистелрой, забив 20 голов за 27 матчей.
«Тоттенхэм» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф ЛЧ
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