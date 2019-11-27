Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Россом Баркли.

«Я думаю, это два отдельных случая. Росс знает, что я чувствовал в первом случае (когда Баркли вступил в перепалку с таксистом. — Прим. «Чемпионата»). Тогда я поддержал его и поддерживаю сейчас, но он показал, что ему не хватает профессионализма. Я не собираюсь быть слишком строгим. Я понимаю и осознаю, что все мои игроки — люди, у них своя жизнь, и я не хочу и не собираюсь контролировать каждый момент их жизни. Поэтому я не думаю, что он сделал что-то чересчур ужасное.



У Росса была травма, он по-прежнему восстанавливается, ему сейчас нужно сосредоточиться на этом и упорно тренироваться. Мне нравится Росс, он должен всё доказать на футбольном поле», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.