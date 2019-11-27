Тимати и его компания ушли из футбольного бизнеса

Рэпер Тимати и его компания «Блэк стар спорт» ушли из футбольного бизнеса, сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно информации источника, в настоящее время агентство, которое певец открыл в 2017 году, находится на стадии ликвидации. Тимати и его партнёры ушли из футбольного бизнеса ещё раньше. Ожидания исполнителя от работы его агентства не оправдались. Ни в компании, ни сам Тимати пока никак не прокомментировали эту информацию. Страница футбольного агентства в «Инстаграм» в последний раз обновлялась в январе текущего года.

Отметим, что у Black Star также есть продюсерская компания, бургерная, автомойка, клуб, барбершоп и тату-салон. Также под брендом Black Star Wear выпускается линия одежды.

Напомним, в 2017 году Тимати намеревался создать в Москве ещё один футбольный клуб.