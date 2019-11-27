Барриос — о морозах: в Казани были мысли не выйти на второй тайм
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от гостевого матча Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
«О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замёрз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.
Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче», — рассказал Барриос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
«Играешь в футбол, а над головой пули свистят». Барриос вспоминает район детства
Интервью с колумбийцем из «Зенита» — о двухдневных перелётах, победе над Месси и русских морозах.
- 27 ноября 2019
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