Барриос — о морозах: в Казани были мысли не выйти на второй тайм

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от гостевого матча Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замёрз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.



Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче», — рассказал Барриос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.