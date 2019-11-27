Медведев: дисциплинарные санкции к Лунёву — ерунда, он сыграет в следующем году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о применении клубом дисциплинарных санкций к вратарю Андрею Лунёву. Сообщалось, что вратарь выведен из состава команды из-за несоблюдения спортивного режима.
«Дисциплинарные санкции к Лунёву – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно. Лунёв травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления — две-три недели, сыграет уже в следующем году», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В последний раз Лунёв выходил на поле 2 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 27 ноября 2019
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