КДК оштрафовал «Факел» за нападение болельщиков на футболистов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Факела» после матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).

«Мы посмотрели две видеозаписи с разных ракурсов. На поле выбежали пять болельщиков «Факела». На одного из них был составлен административный протокол. Четверо выбежавших были отпущены. Но, по нашей информации, этот вопрос не оставлен, МВД занимается этим делом.



Футболисты не оказывали давления на болельщиков. Можно сказать, что эти футболисты предотвращали физическое воздействие.



Наказание «Факелу» — за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находившихся там, и массовое появление лиц на стадионе — 125 тысяч рублей.



За неправомерное действие зрителей «Факел» оштрафован на 200 тыс. рублей. Один матч без зрителей условно. Испытательный срок до окончания сезона. В случае очередного подобного нарушения к клубу будут предприняты более строгие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.