Леонардо: Мбаппе на 100% останется в «ПСЖ»
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо выразил уверенность, что нападающий клуба Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал».
«Мы медленно продвигаемся в вопросе продления контракта. Мбаппе на 100% останется в „ПСЖ“. Он с нами, а остальное не имеет значения», — приводит слова Леонардо Marca.
Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в восьми матчах французского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Также на счету форварда четыре гола и одна голевая передача в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов (два — в основе).
Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» при одном условии
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