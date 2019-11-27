Веденеев: «Зенит» должен привыкать к судейству в Европе, где проблем с VAR нет

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».



«В отличие от чемпионата России, где у «Зенита» сильнейший состав, в Лиге чемпионов все команды хорошо укомплектованы. Какие бы деньги клуб ни вкладывал, соперник укомплектован сильными игроками. Что касается денег, то тут всё относительно. Для освоения северной территории в нашей стране людям нужно платить в два-три раза больше, чтобы люди ехали в тундру, строили города и жили там. Так и в чемпионате России: для приглашения хорошего иностранца нужно заплатить в два раза больше.



Независимо от конфликта с болельщиками Дзюба играет на своём уровне. Будет ли он мотивирован больше на «Спартак», чем на «Лион»? Может быть, глаз у него загорится, но, возможно, всё и наоборот может произойти. Организаторы матча «Зенит» — «Спартак» ещё подумают, как всё устроить, возможно, будут какие-то предупреждения фанатам. Если будут выкрики с их стороны, эти болельщики могут на стадион больше не попасть. Дзюба — одна боевая единица, часть команды. Я не думаю, что стоит его каким-то образом выделять. Сегодня каждая боевая единица важна. Мы же видели, что в предыдущем матче с «РБ Лейпциг» небольшие ошибки приводили к пропущенным голам. У Дзюбы будет два момента — он должен хотя бы один реализовать, тогда и будет результат. Больше качественных моментов ему никто не даст создать, это никак не зависит от мотивации, это зависит от его мастерства.



В августе-сентябре «Бенфика» и «Лион» были в плохой форме, тогда у них были проблемы с составом, сейчас проблем у этих клубов нет. Для победы нужно приложить максимум усилий. Тут можно и третье место не занять, не то что второе.



Все ведущие чемпионаты проблемы с VAR уже решили. Там лишь оттачивают нюансы. Система VAR работает так, как нужно. А у нас что? В шести матчах из восьми VAR совсем нет. Просматривая европейские чемпионаты, мы уже привыкли, что после спорного эпизода судья пойдёт смотреть момент, а как арбитр будет смотреть какой-либо момент, если в шести матчах этой системы нет? «Зенит» должен привыкать к европейскому судейству, где проблем с VAR нет», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч «Зенита» и «Спартака» доверено судить Мешкову, Вилков будет отвечать за VAR