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Лавесси завершит карьеру в конце года

Лавесси завершит карьеру в конце года
Футбол / Прочие турниры 0

Аргентинский нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси принял решение о завершении карьеры в конце года, сообщает Football Italia.

Контракт футболиста с китайским клубом истекает 31 декабря.

34-летний Лавесси выступает за «Хэбей Чайна Форчун» с 2016 года. В составе китайского клуба игрок принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 34 забитых мячей, а также отдал 32 результативные передачи. Ранее аргентинец выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен». За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил девять мячей. Лавесси — трёхкратный чемпион Франции, а также двукратный обладатель Кубка французской лиги, Кубка Франции и Кубка Италии.

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