Игрок «Базеля» из Косово не прибыл на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой
Косовский нападающий «Базеля» Эдон Жегрова не прилетел в Россию на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» из-за проблем с визой, сообщает Tages Anzeiger.
По данным источника, футболисту было очень сложно получить визу в Россию, которая не признаёт независимость Косово из солидарности с Сербией. Для получения визы форварду пришлось бы ехать в Белград для прохождения большого количества бюрократических процедур. В итоге руководство «Базеля» приняло решение не брать игрока на матч.
20-летний Жегрова выступает за «Базель» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Швейцарии и забил один гол.
Матч «Краснодар» — «Базель» состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи — в 18:50 мск.
Тренер «Базеля»: не думаю, что «Краснодар» в первом матче был сильно слабее нас
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