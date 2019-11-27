Игрок «Базеля» из Косово не прибыл на матч с «Краснодаром» из-за проблем с визой

Косовский нападающий «Базеля» Эдон Жегрова не прилетел в Россию на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» из-за проблем с визой, сообщает Tages Anzeiger.

По данным источника, футболисту было очень сложно получить визу в Россию, которая не признаёт независимость Косово из солидарности с Сербией. Для получения визы форварду пришлось бы ехать в Белград для прохождения большого количества бюрократических процедур. В итоге руководство «Базеля» приняло решение не брать игрока на матч.

20-летний Жегрова выступает за «Базель» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Швейцарии и забил один гол.

Матч «Краснодар» — «Базель» состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи — в 18:50 мск.