«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ему ассистировали Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Счёт был открыт в конце первого тайма. На 42-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, которому ассистировал Дуглас до Сантос. На 84-й минуте преимущество российского клуба увеличил Магомед Оздоев с передачи Юрия Жиркова.
«Зенит», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 3-м месте.
В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.
- 27 ноября 2019
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