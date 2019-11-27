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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ему ассистировали Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 42-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, которому ассистировал Дуглас до Сантос. На 84-й минуте преимущество российского клуба увеличил Магомед Оздоев с передачи Юрия Жиркова.

«Зенит», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 3-м месте.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Дзюба – 42'   2:0 Оздоев – 84'
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