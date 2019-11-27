Кузяев и Ракицкий пропустят матч с «Бенфикой» из-за перебора жёлтых карточек

Игроки петербургского «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев не сыграют в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» из-за перебора предупреждений.

В матче 5-го тура с «Лионом» (2:0) Ракицкий и Кузяев получили жёлтые карточки, которые стали для них третьими в нынешнем розыгрыше турнира.

Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится 10 декабря. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

«Зенит», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Бенфика» (3) — на 4-м месте, но португальский клуб провёл на один матч меньше.

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