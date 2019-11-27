Тренер «Валенсии»: Черышев пока не готов играть, он идёт на поправку
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (2:2) рассказал о состоянии российского полузащитника команды Дениса Черышева. Напомним, на данный момент Черышев восстанавливается после травмы ноги, полученной в начале ноября.
«Черышев пока не готов играть. Он идёт на поправку», — передаёт слова Селадеса корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
В нынешнем сезоне Денис Черышев провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Валенсия» набрала 8 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Н. Лондонский «Челси» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» и «Лилль».
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
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