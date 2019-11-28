«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в ЛЧ, «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 21-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Во втором тайме, на 65-й минуте, хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сравнял счёт.



В другом матче группы Е «Генк» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча, прошедшая на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» в Генке, завершилась победой гостей со счётом 4:1.



«Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е в Лиге чемпионов. «Наполи» (9) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (7) — 3-й, а «Генк» (1) замыкает квартет.