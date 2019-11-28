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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в ЛЧ, «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в ЛЧ, «Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Во втором тайме, на 65-й минуте, хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сравнял счёт.

В другом матче группы Е «Генк» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча, прошедшая на стадионе «Луминус Арена — Кристал Арена» в Генке, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е в Лиге чемпионов. «Наполи» (9) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (7) — 3-й, а «Генк» (1) замыкает квартет.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мертенс – 21'   1:1 Ловрен – 65'
Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
1 : 4
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Дака – 43'   0:2 Минамино – 45'   0:3 Чан – 69'   1:3 Самата – 85'   1:4 Холанд – 87'
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