Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Лилль» в матче Лиги чемпионов
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. Во втором тайме, на 59-й минуте, нидерландский нападающий Квинси Промес, известный по выступлениям за московский «Спартак», упрочил преимущество амстердамской команды в счёте. Результативную передачу в этом эпизоде отдал Зиеш.
Амстердамский «Аякс» набрал 10 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Лилль» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Валенсия» (8) и лондонский «Челси» (8).
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